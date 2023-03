Jesi: a San Giuseppe il funerale di Massimo Bini, il ciclista trovato morto nel canale

La camera ardente sarà aperta alla Casa funeraria David Icof. 44 anni, era uscito in sella alla sua bici elettrica, in una pedalata fatale

JESI– Si è svolta oggi l’autopsia sulla salma di Massimo Bini, il 44enne agricoltore trovato morto in un canale di scolo a Jesi in via San Marcello domenica 19 marzo, dopo che era uscito in sella alla sua bici elettrica. Il magistrato, una volta che il medico legale ha completato l’accertamento (per cui serviranno 90 giorni prima che venga depositato il referto) ha concesso il nullaosta per la sepoltura e restituito la salma alla famiglia, distrutta dal dolore e da questo lungo tempo sospeso della burocrazia.

Massimo Bini

La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria David-Icof in via Salvemini, dove parenti e amici potranno porgere un saluto già da domani pomeriggio. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe.

Massimo lascia nel dolore la mamma Marcella, il babbo Mario, gli zii, i cugini e tantissimi amici increduli di fronte a questa tragedia. Dopo la cerimonia funebre, l’ultimo viaggio verso il cimitero di Jesi dove Massimo riposerà. Chi volesse ricordare questo gigante buono dal grande cuore, potrà farlo anche con una donazione alla Lega del Filo d’oro.