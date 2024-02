Jesi: ruba un cellulare dimenticato in farmacia, denunciato un 70enne

JESI – Ha approfittato della distrazione e della fretta di una cliente della farmacia, per intascarsi il suo cellulare dimenticato sul bancone nello spazio adibito all’appoggia borse. E’ successo lo scorso gennaio e gli agenti del Commissariato, al termine dell’attività investigativa, ieri 8 febbraio sono riusciti a risalire all’autore del furto e denunciarlo: si tratta di un cittadino afgano di 70 anni, denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto con destrezza.

Il fatto era accaduto a gennaio. Una donna recatasi in farmacia si era dimenticata il cellulare sull’appoggia borse presso il bancone e dopo aver acquistato i farmaci, è andata via senza accorgersi che le era rimasto il cellulare sul bancone. Se n’è accorta solo in un secondo momento e, tornata indietro, ha chiesto ai farmacisti ma non trovandolo si è recata in Commissariato a sporgere querela. Grazie all’acquisizione delle immagini dell’impianto di video sorveglianza interno alla farmacia, gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica e risalire all’autore materiale del furto. A seguito della perquisizione domiciliare, i poliziotti sono riusciti a recuperare il cellulare della vittima e restituirlo. L’uomo è stato denunciato per furto con destrezza.