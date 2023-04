Jesi, ragazzina investita mentre passeggia col padre

La 13enne è stata urtata da una Citroen C3 condotta da una donna di 50 anni residente in città. Per fortuna le ferite riportate non sono gravi

JESI – Allarme questa mattina verso le 7,40 lungo via Gramsci all’intersezione con via XXV Aprile per una ragazzina di 13 anni investita da un’auto. La piccola stava passeggiando insieme al padre, quando improvvisamente è stata urtata da una Citroen C3 condotta da una donna di 50 anni jesina, che non è riuscita a evitare l’impatto. La ragazzina è caduta a terra e sebbene non abbia riportato gravi ferite, per fortuna, è stata comunque soccorsa dai sanitari del 118 che l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per gli accertamenti del caso. Illeso il padre, che preoccupato ha accompagnato in ambulanza la bambina all’ospedale. Sul posto la Polizia locale per i rilievi di legge.