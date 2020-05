JESI – Un uomo è stato investito da un’auto nel tardo pomeriggio a Jesi, in via Ravagli. Residente a Jesi, l’uomo è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso e prognosi riservata.

Sul posto sono accorsi Croce verde di Jesi, auto medica, l’eliambulanza Icaro 01 e i vigili urbani.

(notizia in aggiornamento)