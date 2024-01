Jesi: occupano un immobile del Comune e rubano energia, denunciati in tre 

JESI – Hanno occupato abusivamente un edificio di proprietà comunale e dopo aver manomesso i contatori, hanno rubato l’energia elettrica. Tre persone sono state scoperte e denunciate ieri dal personale di polizia giudiziaria del Commissariato, al termine di una celere attività investigativa. Si tratta di uno jesino 49enne, uno jesino 40enne e di un ghanese 44enne. Devono rispondere dei reati di invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica.

Alle 07.30 di ieri, personale di polizia giudiziaria, avendo acquisito notizia dell’ennesima occupazione abusiva di un immobile di proprietà comunale, già liberato il 14 novembre scorso, ha effettuato un sopralluogo sul posto per definire le responsabilità penali di quanti fossero coinvolti. Ed effettivamente, gli agenti riscontravano non solo la reiterazione dell’occupazione abusiva di alcuni alloggi ma anche evidenti manomissioni nella stanza dove erano collocati i contatori dell’energia elettrica. Un tecnico degli impianti elettrici, in particolare, ha accertato un vistoso allaccio abusivo alla rete elettrica condominiale. Pertanto, i tre sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria per i reati di invasione di edifici e furto aggravato di energia.