Jesi, lutto per l’ex dirigente del Commissariato Giuseppe Navarra

JESI – Si è spento ieri mattina a Jesi, all’età di 87 anni, l’ex commissario Giuseppe Navarra. Personaggio molto noto in città, era originario di Gibellina (Trapani), una laurea conseguita a Palermo e tanti incarichi in giro per l’Italia.

A Jesi era approdato nel 1980, quando gli fu assegnata la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza che ha diretto fino al 1995. Medaglia d’oro per meriti di servizio, è ricordato in città per la sua dedizione all’Istituzione e per l’intransigenza e la rettitudine del suo carattere, che a volte poteva apparire spigoloso. Tante passioni, per le arti e la cucina, ma soprattutto una grande devozione a quella divisa che aveva indossato fin da giovanissimo. La notizia del decesso si è rapidamente diffusa in città, suscitando commozione.

La camera ardente è stata aperta alla Sala del Commiato David Icof (via Salvemini 2/4) di Jesi, già da questa mattina amici, ex collaboratori e parenti possono venire a visitarla e porgere le condoglianze ai familiari.

L’ultimo addio domani (lunedì 22 gennaio) alle ore 10 nella chiesa di San Massimiliano Kolbe, dove saranno celebrati i funerali. Le ceneri saranno tumulate preso il cimitero del suo paese natale, Gibellina.

Lascia nel dolore la moglie Silvana e i familiari. In suo ricordo è stata promossa una raccolta fondi in favore dello Iom.