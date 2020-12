Jesi, investito dall’ambulanza: muore un 75enne

L'uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, in viale del Lavoro, all'intersezione con via dei Mille. Inutili i tentativi di rianimarlo

JESI – Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio a Jesi, in viale del Lavoro, vicino concessionaria Frulla. A farne le spese un pedone, urtato da un’ambulanza. Nonostante i lunghi soccorsi e i tentativi di rianimarlo, per l’uomo non c’è stato niente da fare.

Si tratta di un 75enne italiano della zona. È stato urtato con lo specchietto anteriore sinistro da un’ambulanza del 118, soccorso avanzato di Ancona, che procedeva a sirene spiegate in codice rosso in direzione Ancona con una donna a bordo. L’uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali, in viale del Lavoro, intersezione con via dei Mille. L’urto è stato molto violento.

Sono sopraggiunte l’auto medica, la Croce verde e un’altra ambulanza che ha trasportato la paziente all’ospedale di Torrette. Sono stati tentati massaggio cardiaco e rianimazione per oltre mezz’ora e tracheotomia ma purtroppo senza esito.

I carabinieri della compagnia di Jesi hanno chiuso la corsia in direzione Ancona, da semaforo a semaforo. Sul posto il capitano Simone Vergari.

(notizia in aggiornamento)