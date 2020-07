Jesi, scontro frontale in via Paradiso: una donna in codice rosso a Torrette

JESI- Una vettura e un autocarro si sono scontrati oggi pomeriggio, 24 luglio, lungo via Paradiso, tra Jesi e l’Acquasanta. L’incidente è avvenuto verso le 16:20 all’uscita di una semicurva nei pressi del distributore di carburante.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ora al vaglio della Polizia locale intervenuta sul posto, una Fiat Panda condotta da una donna si sarebbe scontrata frontalmente con un autocarro da lavoro, guidato invece da un uomo.

Un impatto violentissimo, in seguito al quale l’utilitaria ha carambolato su sé stessa girando completamente e spostando anche il mezzo pesante dalla sua reale direzione di marcia. La macchina è stata completamente distrutta nella parte anteriore e la donna al volante – una 53enne jesina – ha riportato un trauma toracico e diverse escoriazioni, ma è rimasta per fortuna sempre cosciente.

La donna è stata soccorsa dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde, che l’hanno estratta dalle lamiere della vettura portandola al pronto soccorso di Torrette con un codice rosso traumatico determinato per la dinamica maggiore del sinistro.

È stata anche richiesta l’attivazione dell’eliambulanza Icaro01 ma l’elicottero non ha potuto alzarsi per via del maltempo. La jesina, trasferita a Torrette è stata sottoposta a tutti gli accertamenti sanitari del caso, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Illeso il conducente dell’autocarro. I rilievi di legge sono stati condotti dalla Polizia locale che dovrà accertare la dinamica del sinistro e le responsabilità.