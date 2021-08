Jesi: alla guida senza patente, sanzioni per 11.000 euro

JESI – Pizzicati alla guida senza aver conseguito la patente, guai in vista per due uomini che sono incappati nei controlli della Polizia locale di Jesi. Proprio mirati a garantire il rispetto della legalità e della sicurezza, i controlli della Polizia Locale sul fronte della circolazione dei veicoli si avvalgono di sistemi tecnologici in grado di verificare in tempo reale la regolarità sia dei mezzi (con particolare riferimento ad assicurazione e revisione), sia dei documenti (patenti e libretti di circolazione). Una dotazione tecnologica che, unita alla presenza su strada delle pattuglie e all’esperienza degli agenti, permette di individuare i contravventori che difficilmente possono passarla liscia.

Ne sono conferma gli ultimi interventi effettuati dalla Polizia Locale, dove due extracomunitari sono stati fermati e sanzionati perché trovati alla guida di veicoli pur non avendo mai conseguito la patente di guida. Il primo è stato individuato a Porta Valle, in sella al proprio ciclomotore sprovvisto non solo di patente, ma anche della relativa assicurazione. Per lui una sanzione di 6.000 euro e l’inevitabile fermo amministrativo del motociclo.

Il secondo in via Setificio, stavolta alla guida di un veicolo ma anche in questo caso senza patente di guida. Per lui la sanzione è stata pari a 5.000 euro. La Polizia Locale ricorda ancora una volta che gli strumenti oggi in dotazione al Comando consentono di intercettare immediatamente veicoli che non rispettano le norme previste dal Codice della Strada in materia di assicurazione, revisione e regolarità dei documenti di guida. «Si invita quindi i cittadini a prestare sempre la dovuta attenzione – avvertono dal comando – affinché non si trovino nelle condizioni di mettersi al volante costituendo un pericolo per sé e per gli altri». Dall’inizio dell’anno a oggi sono stati ben 94 i veicoli sottoposti sequestro per mancanza della copertura assicurativa o reiterazione della guida senza patente.