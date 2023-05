Jesi, furto con spaccata da Hairsense: ladri in fuga con 100 euro di fondocassa

JESI – Un furto con spaccata è stato messo a segno a Jesi ai danni dei “Parrucchieri Hairsense”, salone situato nel complesso commerciale Mercantini in viale della Vittoria 34. I banditi hanno agito nottetempo, nonostante l’allarme maltempo che non è riuscito a frenare la loro azione criminosa. Hanno divelto la vetrina principale che si affaccia proprio su viale della Vittoria e dopo essersi aperti un varco, sono sgattaiolati all’interno puntando al ricevitore di cassa. Sono scappati con un magro bottino di neanche 100 euro, ma lasciando dietro di sé una scia importante di danni.

Ad accorgersi del furto sono stati i due titolari, Romina Sommonte e Leonardo Cerioni, che martedì alle 7, quando si erano recati al lavoro, hanno trovato il danno. E hanno allertato subito i Carabinieri. «Abbiamo trovato la vetrina abbattuta martedì mattina alle 7 quando siamo andati ad aprire il negozio – ci racconta Romina Sommonte –, un gesto che ci danneggia molto, soprattutto per la vetrina che dovrà essere interamente sostituita. In fin dei conti, chi ha fatto questo, ha portato via solo pochi spiccioli di fondocassa, neanche 100 euro, per un danno che per noi sarà ben più ingente, alcune migliaia di euro».

I soci sono stati costretti anche ad annullare tutti gli appuntamenti di martedì, con un altro danno economico per loro. I Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno avviato le indagini del caso.