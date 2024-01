Jesi, donna travolta da un’auto in viale Papa Giovanni XXIII

JESI – Investimento questa mattina verso le 8 lungo viale Papa Giovanni XXIII a Jesi. Una donna stava attraversando la strada quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale, è stata investita da un’auto.

Il pedone, una jesina di 58 anni, è stata scaraventata a terra ma non ha mai perso conoscenza e non ha battuto la testa per fortuna. A investirla, una Peugeot al volante della quale si trovava una donna, anche lei residente in città, di 67 anni. L’automobilista si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 112.

Sul posto l’automedica del 118, un’ambulanza e la pattuglia della Polizia locale per i rilievi di legge. La donna ferita, per fortuna non gravemente, è stata trasportata con un codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani per essere sottoposta ad accertamenti sanitari. Non è in pericolo di vita. Disagi alla viabilità, essendo l’ora di punta.