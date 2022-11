MONSANO – Weekend di controlli del territorio da parte del Commissariato di Jesi e della Questura di Ancona: passati al setaccio – senza riscontrare alcuna irregolarità – 5 esercizi di somministrazione di cibi e bevande, 2 discoteche e 1 sala giochi. Sorvegliata speciale, la discoteca “Miami” di Monsano dove nelle precedenti serate erano state riscontrate diverse criticità e problematiche legata alla presenza fissa, nei pressi del locale, di diversi furgoni attrezzati per la vendita itinerante di alimenti e bevande, presso i quali avveniva la vendita e il consumo incontrollato di alcolici, e dove si creavano assembramenti pericolosi con episodi di violenza.

L’azione sinergica di Prefettura, Questura, Comune e proprietà del locale, ha consentito l’innalzamento degli standard di sicurezza interna ed esterna: in previsione, un aumento del numero degli addetti alla sicurezza, un sistema di videosorveglianza, un servizio di assistenza sanitaria composto da due operatori a bordo di ambulanza con il compito di stazionare sul piazzale esterno della discoteca, la distribuzione gratuita di kit di autovalutazione per l’alcol test all’uscita del locale, l’attribuzione di metal detector agli addetti posizionati all’ingresso della discoteca.



Inoltre è stata concordata e poi emessa un’ordinanza sindacale per la riduzione dell’orario di vendita di bevande alcooliche e superalcooliche, in qualsiasi contenitore, nei confronti delle attività svolte in forma itinerante in prossimità e in corrispondenza della discoteca. Nella giornata di ieri, il Dirigente del Commissariato di Jesi dottor Mario Sica ha verificato personalmente la regolarità di ammissione degli avventori e la corrispondenza dei previsti dispositivi di safety interna ed esterna al locale, nonché la totale assenza di ambulanti nelle zone vicine alla discoteca. Un’azione sinergica per permettere agli avventori di divertirsi in sicurezza.