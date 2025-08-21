Jesi: grande l’abbraccio della città a Gino Bolletta. «Eri amico di tutti»

Un addio collettivo a Gino Bolletta, persona amata e presente nella comunità: ciclista, artigiano e amico di tutti. Tra i presenti al funerale Roberto Mancini e gli amici del gruppo delle pedalate

JESI – Un grande e commosso abbraccio per l’ultimo saluto a Gino Bolletta, 82 anni, ciclista appassionato e personaggio molto conosciuto e apprezzato per la sua attività artigianale e per la sua passione per la bicicletta. Ex corridore, si è spento martedì (19 agosto) all’ospedale Carlo Urbani dove era stato ricoverato a causa di un ictus. La bici è stata tutta la sua vita, una passione condivisa con il compianto Michele Scarponi e con mister Roberto Mancini, insieme agli amici del Bar Zoppi, ritrovo del gruppo di ciclisti amatori per pianificare uscite e iniziative.



Oggi pomeriggio c’erano davvero tutti a salutarlo, tanto che la chiesa di San Massimiliano Kolbe non è riuscita a contenere la gran folla di persone stretta alla moglie Fiorella, i figli Andrea ed Eleonora, l’adorata nipotina Maria, i fratelli Mario e Giancarlo, la sorella Rita, la cognata Carmela, il cognato Paolo… Tantissimi. C’era anche Roberto Mancini, che ha osservato un lutto composto e silenzioso, mentre il parroco don Gerardo Diglio ha ricordato le doti umane di Gino, «un uomo buono che aiutava gli altri, sempre sorridente e amico di tutti. Tutti gli volevano bene…tutti lo ricorderanno». Un uomo di sport, «molto conosciuto nel mondo del ciclismo e …anche al bar dove lo si vedeva spesso», ha aggiunto riferendosi al fatto che il ritrovo di Gino e degli amici del pedale era proprio il Bar Pasticceria Zoppi.



Una cerimonia molto sobria, composta, ma sentita in cui il dolore e il rispetto hanno impedito ai presenti di sciogliersi in ricordi personali, anche perché ciascuno ha il suo da custodire gelosamente nel cuore. Al termine della cerimonia funebre, le onoranze funebri Santarelli hanno condotto il feretro verso il cimitero di Jesi dove Gino riposerà.