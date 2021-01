Jesi, controlli straordinari dei carabinieri: elevate 10 sanzioni per violazione del Dpcm

in totale nel weekend appena trascorso sono state controllate oltre 400 persone. Ritirate 2 patenti per guida in stato di ebbrezza

JESI – Si è conclusa questa mattina l’attività straordinaria di controllo del territorio condotta dalla Compagnia Carabinieri di Jesi. Nella sola mattinata di oggi l’attività ha impegnato 6 pattuglie e 12 carabinieri oltre al nucleo cinofili carabinieri di Pesaro. In totale nel weekend appena trascorso sono state controllate oltre 400 persone ed elevate 10 contravvenzioni per inosservanza dei Dpcm in vigore in materia di Covid-19.

Inoltre sono state ritirate 2 patenti per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti automobilisti colti al volante in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Sono state inoltre sanzionate 17 persone per infrazioni al codice della strada. Continueranno incessanti i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di Covid-19, con l’obiettivo di evitare contagi, nonché a prevenire le stragi dovute all’abuso di alcool o stupefacenti di persone al volante.