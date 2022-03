Jesi, controlli nei locali: una persona con green pass scaduto e 2 segnalate per avere certificazione di un’altra

Nel corso di queste attività attuate sia nei locali del centro che in quelli di periferia sono state controllate 215 persone. Le attività svolte dalla polizia

JESI – Controlli della polizia a Jesi nel fine settimana per verificare il corretto utilizzo del green pass. Nel corso di queste attività attuate sia nei locali del centro che in quelli di periferia sono state controllate 215 persone. Una persona è stata trovata con la certificazione verde scaduta; altre due sono state segnalate all’Autorità giudiziaria per aver usato il green pass di un’altra persona.

Nella seconda parte della serata gli agenti hanno perlustrato il centro, nelle vie e nelle piazze maggiormente coinvolte nella movida. Nessuna segnalazione particolare, il bilancio dei controlli.