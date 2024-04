Jesi: condannata per furto, sconterà tre anni ai domiciliari

La donna, una jesina di 38 anni, era stata condannata a 3 anni di reclusione per furto aggravato in concorso

JESI – Era stata condannata per furto aggravato in abitazione commesso in concorso. Oggi per una jesina 38enne arriva l’ordinanza di esecuzione della misura cautelare restrittiva degli arresti domiciliari.

A dare esecuzione all’ordinanza emessa dall’Ufficio di sorveglianza di Ancona, nella giornata di ieri, sono stati gli agenti della sezione personale di polizia giudiziaria del Commissariato di Jesi diretti dal vice questore Paolo Arena.

La donna, condannata per furto aggravato in abitazione in concorso, dovrà espiare 3 anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare e pagare una multa di 600 euro con la interdizione dai pubblici uffici per 5 anni quale pena accessoria. Dopo gli adempimenti di rito, la donna è stata condotta presso il proprio domicilio dove dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria.