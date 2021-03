Jesi, commozione ai funerali di Gullace: «Oggi Pino sarai in paradiso»

Stimatissimo e apprezzato, il consigliere comunale è morto a 71 anni stroncato dal Covid. Tanta partecipazione per l'ultimo saluto, ma anche grande compostezza

JESI – «Davanti a Gesù, lo squarcio di una promessa che si adempie subito: oggi, Pino, sarai in paradiso». Così il vice parroco della chiesa di San Giuseppe di Jesi, don Luigi Reccia, ha salutato oggi il consigliere comunale Pino Gullace, mancato a 71 anni giovedì scorso all’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi, a causa del Covid.

Tanta partecipazione, commozione ma anche grande compostezza hanno caratterizzato il funerale di Pino, stimatissimo e ben voluto da tutti. Questo suo carattere gioviale e socievole, sempre pronto a dare una mano agli altri, lo ha reso indimenticabile nel cuore di tante persone. Anche per questo, a salutarlo, oltre al sindaco Massimo Bacci e il presidente del consiglio comunale Daniele Massaccesi, erano presenti rappresentanti di tutte le forze politiche cittadine, oltre ai presidenti di Avis e Aido, tanti cittadini e rappresentanti del mondo della solidarietà, della cultura, del teatro e del sociale.

Accanto al feretro, coperto di fiori primaverili, il gonfalone del Comune di Jesi e i labari delle associazioni Avis e Aido. Grande, commosso e silenzioso l’abbraccio della collettività ai famigliari, alla moglie Simonetta e ai figli Andrea e Ilaria, ai nipotini e ai parenti.

Il sacerdote don Luigi Reccia nella sua omelia ha ricordato Pino come uomo «di grande sensibilità e generosità che si è sempre profuso per la sua famiglia, con cui aveva un legame fortissimo – ha detto il parroco don Luigi Reccia – ma anche per la comunità, verso cui è sempre stato attento e disponibile a donare il proprio aiuto, a tendere la mano all’altrui bisogno nello spirito della riservatezza».

All’uscita del feretro dalla chiesa, un lungo applauso: l’ultimo saluto della sua città.

La famiglia ha promosso una raccolta fondi per l’Aido nel ricordo di Pino.