Jesi, camion perde il carico: 300 bottiglie di minerale sparse sulla ss76

JESI -Un camion in transito lungo la superstrada 76 perde accidentalmente parte del carico e il tratto della ss76 tra le uscite di Jesi centro e Jesi est sulla corsia mare in direzione Ancona si è riempito di bottiglie di plastica di acqua minerale. È successo oggi pomeriggio verso le 16,30.

Il conducente forse non si è accorto dell’incidente, tanto che non si è fermato e ha proseguito il tragitto. Le bottiglie, circa 300, si sono adagiate a bordo della carreggiata, a ridosso del new jersey e del guard-rail non costituendo per fortuna un pericolo, tanto che nonostante la numerosa presenza non ci sono stati incidenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Jesi, i Vigili del fuoco e l’Anas che hanno momentaneamente chiuso il tratto di ss76 interessato dalla perdita del carico, il tempo necessario al recupero delle bottiglie e a ripristinare le condizioni di sicurezza. La Polstrada ha avviato le ricerche del camion per il disbrigo delle pratiche del caso. Come detto, limitati i disagi al traffico, anche grazie a un recupero coordinato e rapidissimo del carico.