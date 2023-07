Jesi, allarme in via Gallodoro per una donna in stato confusionale in mezzo alla strada

JESI – Attimi di grande preoccupazione ieri mattina per una donna di 44 anni che vagava con gli occhi rivolti al cielo e in apparente stato confusionale in mezzo alla strada.

È successo in via Gallodoro, non lontano dalla rotatoria di via Prato. A notare la poverina che camminava in mezzo alla carreggiata col rischio di essere investita, sono stati proprio degli automobilisti che hanno subito allertato il numero unico 112. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza della Croce verde di Jesi insieme alla Polizia locale. Sanitari e agenti hanno raggiunto la donna e con modi gentili l’hanno avvicinata, portata in sicurezza in una pensilina del bus all’ombra e le hanno prestato assistenza. Sono riusciti anche a carpire le sue generalità e le informazioni necessarie per portarla aiutare. Poi è stata accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso.