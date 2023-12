Irregolarità in un cantiere stradale a Sant’Elpidio a Mare: imprenditore denunciato

SANT’ELPIDIO A MARE – Operazione “Safety First”, irregolarità in un cantiere stradale a Casette d’Ete: imprenditore 37enne sanzionato. I militari hanno poi informato la Procura competente sull’esito dell’attività di controllo.

Il controllo risale ai giorni scorsi quando i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno, insieme ai colleghi del Comando provinciale di Fermo, nel corso di un’approfondita attività ispettiva nell’ambito dell’operazione di vigilanza speciale denominata “Safety First” disposta dal Comando per la Tutela del Lavoro, hanno denunciato in stato di libertà un 37enne originario del Foggiano.

L’uomo, titolare di una ditta edile con cantiere stradale a Casette d’Ete di Sant’Elpidio a Mare, non avrebbe provveduto all’aggiornamento del Piano operativo di sicurezza, un documento fondamentale per garantire la tutela della sicurezza sul cantiere stradale. In conseguenza di tali irregolarità, è stata applicata una sanzione amministrativa, con ammenda pari a 5.000 euro. La competente Procura è stata informata tempestivamente dal Nil di Ascoli sull’esito dell’accertamento.