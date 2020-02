Investimento in via Colombo ad Osimo, ferita una donna

Caos traffico per l’ennesimo incidente nella pericolosa strada. La vittima, una donna di 45 anni, osimana, che è stata presa in pieno da un’Opel Corsa

OSIMO – Caos traffico in via Colombo per l’ennesimo incidente. Si tratta di un investimento, avvenuto stamattina, 17 febbraio, attorno alle 9, nei pressi dell’ingresso del maxiparcheggio.

Una donna di 45 anni, osimana, è stata presa in pieno da un’auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Osimo che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Le sue condizioni non sono gravi.

I rilievi sono a carico della pattuglia dei carabinieri in servizio. Tocca ai vigili urbani gestire la viabilità andata immediatamente in crisi. Sul posto sono ancora al lavoro per sistemare il traffico e renderlo fruibile al più presto. Il veicolo investitore è una Opel Corsa che si è fermata subito.

Via Colombo resta tra le strade da “maglia nera” per quanto riguarda gli incidenti stradali rilevati anche durante l’ultimo anno. Seguono via D’Ancona, la vicina via Marco Polo, via Montefanese e da ultimo la provinciale 3, via di Jesi. Questo ennesimo incidente apre di nuovo le porte alle richieste di tanti cittadini che chiedono dissuasori della velocità e più controlli in quelle arterie sempre trafficate e ad alta percorrenza.