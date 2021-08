Jesi, infortunio sul lavoro al supermercato: un dipendente ferito

Il dipendente ha riportato ferite molto serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. È stato trasportato in eliambulanza a Torrette

JESI – Allarme poco fa, verso le 10,40 nel supermercato “Sì con Te” di via Fausto Coppi a Jesi, dove si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Secondo la prima ricostruzione della dinamica del fatto, sembra che un dipendente al lavoro all’interno della struttura, sia rimasto gravemente ferito a causa di un vetro che gli è finito addosso. Non è ancora chiaro come mai il vetro si sia staccato dal supporto, lo accerteranno gli ispettori del Lavoro della Asur. Immediato l’allarme al 118 da parte dei colleghi di lavoro, che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza della Croce Verde. Data la gravità della situazione, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stato anche inviato l’elicottero Icaro01 che è atterrato all’elipista di via Gallodoro. Trasferito in ambulanza fino a via Gallodoro, il ferito è stato imbracato e trasferito in eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice rosso di massima gravità. Ha riportato ferite molto serie, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.



(notizia in aggiornamento)