Infastidivano i passanti con minacce, insulti e turpiloquio: scattano denunce e Daspo urbano

ANCONA – Due provvedimenti di “Daspo urbano” (D.Ac.Ur.) sono stati emessi nei giorni scorsi a carico di due uomini, ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il provvedimento è stato emesso a seguito di un intervento del personale delle Volanti, nei giorni scorsi in Piazza Ugo Bassi, dove erano stati segnalati due soggetti che molestavano e intimorivano i passanti con minacce e turpiloquio. Un atteggiamento minaccioso e irrispettoso rivolto a tutte le persone che incrociavano per strada, con fare aggressivo e prepotente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno rintracciato due italiani, completamente ubriachi, pur essendo ancora tarda mattinata, che alla vista degli Agenti non si sono certo intimoriti, anzi. Hanno rivolto loro pesanti ingiurie e minacce, incuranti di essere in una pubblica via, creando quindi momenti di tensione e preoccupazione per gli avventori dei locali pubblici e gli esercenti. I due uomini – rispettivamente di 55 e 50 anni -hanno assunto un atteggiamento ostile anche nei confronti degli agenti, rifiutandosi di fornire documenti e di indossare i dispositivi di protezione contro il diffondersi della pandemia. Anzi, hanno scagliato pesanti offese e ingiurie verso i poliziotti e il Governo, nonché minacciando gli operatori ed i familiari degli stessi. Con grande pazienza e professionalità, cercando di non creare ulteriore turbamento alla collettività tenuto conto che quel teatrino assurdo stava andando in scena al Piano in un giorno di mercato e di grande affluenza di persone (che accedono lì anche agli autobus di linea), gli operatori sono riusciti a portare i due uomini in Questura, dove sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria per i reati di minacce, oltraggio, rifiuto di dare le proprie generalità, nonché sanzionati per violazione delle norme anti-Covid e ubriachezza molesta.

Il Questore di Ancona ha firmato nei loro confronti due provvedimenti “D.Ac.Ur.”, su istruttoria della Divisione Anticrimine, per i fatti turbolenti avvenuti in piazza Ugo Bassi, con divieto degli stessi di accedere per un anno alla medesima piazza e frequentare e stazionare nei pressi di tutti gli esercizi commerciali situati in quella zona. «Il Daspo urbano – fanno sapere dalla Questura di Ancona – rappresenta la misura di prevenzione più idonea a frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avvengano nei centri cittadini e ha il fine precipuo di impedire in maniera prognostica la commissione di fatti reato più gravi». «Assicurare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano, preservare la comunità da eventi violenti è la missione che gli Uomini e le Donne della Polizia di Stato svolgono costantemente con il loro operato al servizio del prossimo», l’inciso del Questore di Ancona Cesare Capocasa.