Incidenti stradali nel Maceratese, due denunce per guida in stato di ebbrezza e una persona multata

I sinistri sono avvenuti rispettivamente nel comune di Montecassiano e in quello di Monte San Giusto. I conducenti delle auto sottoposti all'alcoltest

MACERATA – I carabinieri di Macerata hanno denunciato due persone per guida in stato di ebbrezza. Sanzionata una terza per guida senza patente, multa da 5mila euro. I fatti sono accaduti ieri, sabato 21 maggio,

Ieri si sono verificati due incidenti stradali, uno nel comune di Montecassiano, l’altro in quello di Monte San Giusto. I due rispettivi conducenti delle auto che tra l’altro hanno provocato gli incidenti sono risultati positivi all’alcoltest. Le loro patenti sono state ritirate e le vetture sequestrate.

Multata inoltre dai carabinieri del Norm di Macerata una persona che guidava con patente revocata: multa da 5mila euro e mezzo sequestrato.