Incidenti e un morto sull’A14 nella zona di San Benedetto: code e disagi

Un camionista è morto per un malore in galleria. Un ferito invece è il bilancio dello scontro tra un Tir e una vettura. Chiuso il tratto a sud di San Benedetto

ASCOLI – Code e rallentamenti questa mattina, 23 novembre, nel tratto sud dell’autostrada A14 a causa di un incidente e di un episodio drammatico che ha visto la morte di un camionista in galleria a seguito di un malore. Questo fatto è accaduto in galleria Monterenzo, tra Grottammare e San Benedetto. Il mezzo è rimasto bloccato nel tunnel dopo che lo sfortunato autotrasportatore ne ha perso il controllo. Per fortuna in questo caso l’episodio non ha provocato incidenti, ma lunghe code di 3 chilometri come spesso accade nel tratto autostradale locale.

Uno scontro reale invece tra un tir ed un auto si è verificato poco a sud di San Benedetto, nella zona abruzzese dell’A14. L’impatto tra i veicoli ha determinato il ferimento grave di un automobilista. Chiuso al transito in direzione di Ancona, il tratto tra i caselli di Val Vibrata (Teramo) e quello di Porto d’Ascoli. Disagi e rallentamenti in tutta la viabilità dell’area costiera a cavallo tra Marche ed Abruzzo.