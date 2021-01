Frontale tra auto e furgoncino, incidente mortale tra Offagna e Ancona

ANCONA – Scontro frontale nel pomeriggio lungo la strada provinciale SP2 tra Ancona e Offagna: muore il conducente di uno dei due mezzi.

I Vigili del fuoco di Ancona sono entrati in azione alle ore 17,30. Per cause ancora da accertare un’autovettura e un furgone si sono scontrati frontalmente. Ha perso la vita il conducente della vettura, una Fiat Punto: il 43enne è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, in collaborazione con il personale sanitario e il medico del 118, che ne dichiarava successivamente il decesso.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Ancona.