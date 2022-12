Fano, schianto tra Bellocchi e Cartoceto: due feriti

Sul luogo anche il personale Anas e la polizia stradale per regolare il traffico. Il tratto è rimasto chiuso per diverse ore creando non pochi disagi alle auto in transito che fino alla tarda mattinata sono state costrette ad uscire a Bellocchi

FANO – Incidente nella mattinata del 18 dicembre sulla SS73 Bocca Trabaria, nel tratto tra Bellocchi di Fano e Lucrezia di Cartoceto.



Due vetture, per cause ancora da chiarire, si sarebbero urtate violentemente tanto da richiedere l’intervento del personale del 118 per soccorrere due feriti che sono stati trasportati all’ospedale cittadino pe accertamenti. Non è stata resa nota la loro prognosi.



Sul luogo anche il personale Anas e la polizia stradale per regolare il traffico. Il tratto è rimasto chiuso per diverse ore creando non pochi disagi alle auto in transito che fino alla tarda mattinata sono state costrette ad uscire a Bellocchi.