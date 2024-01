Incidente stradale nel Cremonese, muore un autotrasportatore di Senigallia

SENIGALLIA – Un incidente stradale nel Cremonese è costato la vita a un uomo di Senigallia. È morto ieri mattina Emmanuel Johnson, classe ‘78, di origini ghanesi ma residente a Marzocca, dopo aver perso il controllo del mezzo pesante di cui era alla guida.

Da anni cittadino della Spiaggia di velluto con la moglie e i figli, Johnson stava guidando lungo la Statale 10 Padana Inferiore, in località Piadena Drizzona, quando è andato dritto anziché percorrere una rotatoria. Il mezzo ha urtato il guard rail e poi si è ribaltato.

Non si conoscono ancora le cause del decesso: forse un malore o un colpo di sonno ma non si esclude anche il guasto tecnico. È morto sul colpo. Gli accertamenti sono ancora in corso e la salma verrà portata a Marzocca di Senigallia per celebrare il rito funebre.

Nel frattempo sono stati contattati i servizi sociali del Comune per aiutare la famiglia con le pratiche per riportare a casa il corpo del 45enne.