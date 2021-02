Scontro tra auto e moto a San Benedetto: due ragazze ferite

L'incidente è avvenuto ad un incrocio, nel centro cittadino. In corso i rilievi della Polizia municipale per accertare le cause

Ascoli. – Due ragazze sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa sera nel centro di San Benedetto del Tronto. Uno scooter ed un auto si sono scontrate all’incrocio tra via Toscana e via Moretti, non lontano dall’ospedale cittadino.

Nell’impatto le due giovani sono state scaraventate a terra, e poi sono state soccorse dai primi passanti che si trovavano sul posto. Subito dopo è arrivata l’ambulanza del 118 che le ha trasferite d’urgenza al Pronto Soccorso.

Le loro condizioni non sono gravi ma i medici si sono riservati di valutare il loro stato di salute, prima di decidere il da farsi. «Sono entrambe vigili» hanno detto i sanitari che le hanno in cura.

Non è chiaro al momento se le due ragazze abbiano riportato traumi o fratture. Da stabilire le cause e le responsabilità dell’incidente. Accertamenti e rilievi sono in corso da parte della polizia municipale e delle forze dell’ordine.