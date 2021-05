Incidente a Mummuiola di Cingoli, in prognosi riservata centauro

Un'auto ha invaso in parte la corsia opposta scontrandosi con un'altra vettura e quindi contro un motociclo. Tasso alcolico di quasi 2 g/l per la conducente

MUMMUIOLA – Dagli esami tossicologici effettuati dai sanitari dell’ospedale Torrette di Ancona è emerso che la conducente dell’auto in salita, al centro dell’incidente avvenuto martedì scorso (11 maggio), aveva un tasso alcolico di quasi 2 g/l, come fanno sapere i carabinieri della Compagnia di Macerata. La donna è stata deferita alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Alle 20.40 dell’11 maggio scorso, infatti, in località Mummuiola di Cingoli (Mc) sulla strada regionale 502, si è verificato un grave incidente stradale. Un’auto che saliva verso il paese, nell’affrontare una curva a destra, ha invaso in parte la corsia opposta scontrandosi con l’autovettura che stava scendendo e, di seguito, contro un motociclo.

Gravi purtroppo le conseguenze per il centauro, tuttora ricoverato con prognosi riservata all’ospedale regionale di Torrette.