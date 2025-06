Incidente mortale a Tolentino, proclamato il lutto cittadino per i funerali di Gessica Vulpe

Tolentino in lutto per la tragica morte di Gessica Vulpe, 14 anni, in un incidente davanti al Retail Park; il fascicolo per omicidio stradale è stato aperto, mentre le condizioni dell’amico di San Severino Marche sono stabili e sotto osservazione

TOLENTINO- Una tragica perdita ha scosso la comunità di Tolentino. A perdere la vita ieri, sabato 7 giugno, davanti al centro commerciale Retail Park in un incidente stradale, è stata Gessica Vulpe, una ragazzina di appena 14 anni, la quale avrebbe dovuto compiere 15 anni tra un mese. I funerali della ragazza di origine moldava, verranno celebrati con rito ortodosso, martedì 10 giugno alle ore 9, presso la casa funeraria Rossetti, in via Ugo La Malfa, dove è stata allestita la camera ardente. La zona esterna antistante la Casa del Commiato, verrà chiusa al traffico per consentire a tutte le persone di poter partecipare alla funzione. In segno di lutto, il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha annunciato che il Comune proclamerà il lutto cittadino per il giorno della commemorazione.

Le condizioni del ragazzo di San Severino Marche che era con Gessica Vulpe al momento dell’investimento, ricoverato all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, sono stabili. Non è né in pericolo di vita, né in prognosi riservata. Verranno attivati comunque gli ausili psicologici per i sostegni del caso.

Il conducente del mezzo è in osservazione all’ospedale di San Severino Marche dopo lo choc dell’incidente mortale. Intanto proseguono le indagini da parte della polizia locale ma la dinamica dell’incidente è chiara ed è stata ricostruita anche grazie a due testimoni oculari. Si sta completando quindi l’informativa per l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.

Intanto sul fronte delle indagini, il Comandante della Polizia Locale Andrea Isidori ha fatto acquisire alcuni filmati di due telecamere di sorveglianza di vicine attività commerciale, che chiariscono la dinamica dell’incidente. Restano intanto sequestrati il mezzo e i cellulari in dotazione all’uomo che era alla guida del furgone che ha investito i due ragazzi. Tutto il materiale è stato trasmesso alla Procura.