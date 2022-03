Incidente mortale a Pesaro, Orfeo morto mentre andava al lavoro

PESARO – Si chiamava Orfeo Andres Vagni, il 49enne morto in un incidente stradale sulla panoramica Ardizio.

Poco dopo le 7.30 di martedì 15 marzo stava percorrendo la strada Panoramica Ardizio per recarsi al lavoro, uno studio di geometra che aveva a Fano. Viaggiava in sella a uno scooterone Piaggio Deverly ma una volta raggiunto il civico 68 è finito contro un autocarro Hyundai.

La moto è impattata contro la fiancata sinistra del furgoncino, nella parte centrale. Un impatto violento che non gli ha dato scampo. Quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto il personale a bordo ha tentato a lungo di rianimare il 49enne ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto Polizia Stradale, Polizia Locale e vigili del fuoco. I mezzi sono stati sequestrati in attesa di chiarire la dinamica dell’incidente.



Orfeo Vagni era sposato e aveva una figlia di 8 anni. Viene descritto da amici come un ragazzo d’oro, grande lavoratore e affettuoso padre.