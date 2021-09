Incidente mortale a Loreto: perde la vita un agente della penitenziaria. Due i feriti e tre i mezzi coinvolti

LORETO – Tragico schianto questa mattina (3 settembre) a Loreto, lungo la statale 16, a due passi dal confine con Castelfidardo. Erano circa le 10. Un centauro ha perso la vita. La sua moto è stata sbalzata di sotto, nel campo. La moto sarebbe finita contro una macchina in transito, schianto che a catena ha generato un altro incidente. Tre i mezzi coinvolti.

Sulla prima viaggiava una coppia, lui è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette da Icaro atterrato proprio nel campo, lei sempre al pronto soccorso ma in ambulanza. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco per estrarre gli occupanti delle auto dalle lamiere e per mettere in sicurezza le vetture. I parenti della vittima sono arrivati sul posto. Quel tratto di statale è al momento chiuso al traffico con gravi disagi alla circolazione sulle zone limitrofe. Presenti Polizia e vigili.

L’agente della penitenziaria Antonio Cariello vittima dell’incidente a Loreto

L’incidente ha strappato alla vita il 35enne Antonio Cariello, agente di Polizia penitenziaria a Montacuto. La vittima, residente a Camerano, sposato e con due figli, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con la prima vettura. Stava raggiungendo un collega che l’aveva chiamato perché aveva il proprio mezzo in panne. Cariello viaggiava verso nord per raggiungerlo. I due feriti gravi, cameranesi, 90 anni lui 88enne lei, sono tuttora ricoverati a Torrette. Come confermano dalle forze dell’ordine, la loro auto ha perso il controllo finendo di traverso lungo la statale e coinvolgendo altre due vetture che stavano procedendo in direzione sud. Ferita in maniera lieve una ragazza al volante in una delle due.