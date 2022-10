Monte San Giusto, schiacciato da un trattore: muore 27enne

MONTE SAN GIUSTO – Schiacciato dal trattore, muore giovane imprenditore agricolo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri 4 ottobre, in via Madonna Concezione, a Monte San Giusto. La vittima è Francesco Del Bianco, imprenditore agricolo, residente a Corridonia, insieme ai genitori.

La dinamica del tragico incidente è ancora da chiarire. Il ragazzo era arrivato su un campo agricolo da lavorare alla guida di un trattore che trainava un cassone. Sopra un secondo trattore che, per cause da chiarire, lo ha schiacciato. A dare l’allarme è stata la madre del ventisettenne, che non riusciva a contattarlo al telefono. Inutili i soccorsi, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asur.