CORINALDO – Due persone, mamma e figlia, sono state investite questa mattina, 14 marzo, nei pressi della scuola primaria del paese. L’incidente è avvenuto poco dopo le ore 8 quando le due stavano attraversando la strada per arrivare al plesso di via Borgo di Sotto.

Entrambe sono finite a terra e soccorse prima dalle persone sul luogo che hanno allertato il 112. Gli operatori intervenuti sul posto hanno fatto giungere anche l’eliambulanza, sembra però più per una questione logistica che per le reali necessità sanitarie.

Dalle prime indiscrezioni, sembra infatti che mamma e figlia non siano in gravi condizioni, anche se un quadro definitivo si avrà solo in seguito. La piccola corinaldese, di 8 anni, è stata trasportata al Salesi di Ancona, mentre la genitrice è al polo di Torrette. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Notizia in aggiornamento