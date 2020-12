Incidente sul lavoro, operaio gravemente ferito nel Piceno: è ricoverato all’ospedale di Torrette

ASCOLI PICENO – Grave incidente sul lavoro oggi a Rotella, piccolo paese che si trova 15 km a nord di Ascoli. Un operaio di 56 anni è rimasto schiacciato sotto un contenitore di merce pesante alcuni quintali all’interno dello stabilimento della Covalm, cooperativa agricola che lavora prodotti ortofrutticoli. A quanto si apprende, il materiale si è improvvisamente staccato dalla parete ed è piombato addosso all’uomo, che non ha potuto evitare l’impatto. L’operaio ha riportato traumi e lesioni su varie parti del corpo, ed è stato soccorso prima dagli altri lavoratori presenti nel sito e poi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

Vista la gravità dell’incidente e i pericoli per il 56enne, è stato deciso il suo trasferimento all’ospedale regionale Torrette di Ancona, tramite l’eliambulanza partita da Fabriano.

Ora il ferito è ricoverato al Traum Center in prognosi riservata. Nello stabilimento di Rotella, dove lavorano 30 dipendenti della Covalm – azienda che ha sede a Senigallia -, sono intervenuti anche i carabinieri e alcuni funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Ascoli. In corso indagini e accertamenti per verificare la dinamica e le responsabilità dell’episodio. Al momento non risultano indagati per la vicenda.