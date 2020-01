Investimento a Recanati: 40enne grave trasportato a Torrette

RECANATI- Stava camminando a piedi lungo il ciglio della strada quando è stato travolto da un’auto. Grave un 40enne di origini straniere che è stato trasportato all’ospedale regionale di Torrette.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18:15 di oggi (martedì 14 gennaio) a Recanati, nella frazione Fontenoce, lungo la strada provinciale 77, nei pressi dello stabilimento Guzzini.

Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito il passante che stava camminando a bordo strada. Subito lanciato l’allarme i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure del caso alla persona investita.

L’uomo, un 40enne, è stato trasportato in gravi condizioni presso il nosocomio dorico.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della locale stazione.