Chiaravalle, incidente choc vicino allo stadio: investito un bambino. È gravissimo

Il bambino per fortuna è rimasto sempre cosciente ma le sue condizioni sono molto serie. È stato trasportato al Salesi in codice rosso

CHIARAVALLE – Era sceso velocemente dalla macchina del padre, per raggiungere il vicino Stadio comunale, quando improvvisamente l’auto che sopraggiungeva in via Sant’Andrea lo ha investito. Attimi di grande concitazione e paura questa mattina verso le 11 a Chiaravalle, per l’incidente in cui è rimasto ferito un bambino di 9 anni che si trovava insieme al papà.

Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112, lanciato dal genitore e dall’automobilista, sotto choc per lo spavento. È successo tutto in una manciata di istanti. Il bambino è stato subito soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 di Falconara e della Croce gialla di Chiaravalle: lo hanno stabilizzato sul posto e trasferito in codice rosso al Salesi. È rimasto sempre cosciente ma era confuso.

I sanitari ipotizzano che abbia riportato un trauma cranico e diverse contusioni. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso, compreso l’esame radiografico Tac. Lo hanno intubato. Le sue condizioni sono serie. Sul posto per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ordine che dovranno ricostruire la dinamica del sinistro e le responsabilità di legge.