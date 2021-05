Un senigalliese è finito al pronto soccorso dopo aver impattato contro una Peugeot condotta da una donna rimasta illesa: le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi

SENIGALLIA – Un violento incidente tra un’auto e uno scooter si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 11 maggio, a San Silvestro di Senigallia. Ad avere la peggio un senigalliese che viaggiava sul suo mezzo a due ruote.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30 lungo la strada intercomunale di San Silvestro, nei pressi dell’incrocio con la provinciale Sirolo-Senigallia che porta alla frazione di Sant’Angelo.

Nell’impatto, l’uomo sullo scooter Yamaha XMax 250 – A.G. le iniziali – è finito a terra ferendosi, per fortuna in modo non grave; illesa la conducente (V.V.) della Peugeot 207, anche lei da sola.

Sul posto si sono recate un’ambulanza per il trasporto del ferito all’ospedale di Senigallia e la pattuglia della Polizia locale per i rilievi del caso: la dinamica è ancora al vaglio degli agenti che stanno accertando le responsabilità.