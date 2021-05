FANO – Grave incidente nella mattinata del 10 maggio sulla A14 nel tratto compreso tra Fano e Pesaro. L’impatto ha coinvolto un’auto e un furgone all’altezza del chilometro 167. Uno schianto violento che avrebbe causato il ribaltamento della vettura coinvolta.



Sul posto si è subito attivata la macchina dei soccorsi: i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, il 118 per soccorrere i feriti e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. Disagi alla circolazione si sono protratti per diverse ore. Al momento l’esatta dinamica che ha innescato la carambola è al vaglio delle autorità. Non è stato divulgato un bollettino ufficiale ma da indiscrezioni le due persone coinvolte non sarebbero comunque in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento