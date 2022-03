Incidente in A14 tra Fano e Mondolfo, tampona un tir: donna portata in eliambulanza al Torrette

FANO – Grave incidente nel primo pomeriggio del 22 marzo sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Fano e Marotta. Ad impattare sarebbero stati due mezzi che viaggiavano in direzione sud. Ancora chiara la dinamica dell’incidente e se, nella carambola, siano rimasti coinvolti altri veicoli.



Sul posto sono immediatamente accorse le autorità ed i sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto dei feriti al nosocomio regionale di Torrette. Si registrano code in direzione sud tra Pesaro e Fano.

Intorno alle 13.15 una donna, per cause in fase di accertamento, ha tamponato violentemente un autoarticolato che trasportava un carico eccezionale costituito da un elemento metallico di una perforatrice. I vigili del fuoco, dopo aver estratto la donna dalle lamiere l’hanno affidata alle cure del 118 per il trasferimento in codice rosso in eluambukanza a Torrette



Sul posto anche la Polizia stradale.

(notizia aggiornata alle ore 18)