Incendio a Senigallia, fiamme in un capanno agricolo

SENIGALLIA – Allarme intorno all’ora di pranzo per un incendio scoppiato all’interno di un capanno agricolo lungo la provinciale Corinaldese. La segnalazione ai vigili del fuoco è scattata alle 12:45 alla vista del fumo uscire dal piccolo riparo per gli attrezzi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia con due autobotti. In primo luogo hanno controllato che le fiamme non si propagassero all’abitazione adiacente: erano state infatti già intaccate parzialmente alcune imposte e il rischio che l’incendio si estendesse in casa era alto.

In un secondo momento i getti hanno domato il rogo che ha distrutto il capanno: all’interno vi erano depositate varie attrezzature adibite all’uso agricolo e un motorino. L’area, andata completamente distrutta, è stata messa in sicurezza per evitare che un nuovo focolaio potesse riaccendersi.

Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Senigallia che hanno raccolto le testimonianze sull’episodio ed effettuato i rilievi.