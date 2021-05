Jesi, incendio sterpaglie alla Coppetella: intervento dei Vigili del Fuoco

JESI- Incendio di sterpaglie alla Coppetella, tra Jesi e Monsano. I Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi stanno intervenendo lungo via Coppetella nei pressi dell’Interporto per un vasto incendio di sterpaglie esteso su circa 8000 metri quadrati di terreno. L’allarme al 115 è scattato poco prima di pranzo, da parte di un automobilista di passaggio che ha notato il denso fumo invadere la strada provinciale 76 e creare problematiche alle auto in transito.

La squadra di Jesi in collaborazione con i colleghi di Ancona sta intervenendo con tre autobotti e due mezzi 4×4 per spegnere le fiamme e bonificare la zona. Al momento sembra che la zona interessata dall’incendio sia di circa 8000 metri quadrati di sterpaglie. Fortunatamente non si segnalano danni alle persone. L’intervento è ancora in atto. È plausibile che a causare l’incendio possa essere stato un mozzicone di sigaretta lanciato ancora acceso dal finestrino di un veicolo in transito e che, alimentato dal vento, possa aver provocato un piccolo focolaio che poi si è esteso. Un comportamento scorretto che i Vigili del fuoco raccomandano di evitare sia per una questione di inquinamento ambientale che, appunto, di rischi incendi come in questo caso.