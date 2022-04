Incendio in un casolare di Pieve Torina, persona rimane intrappolata dalle fiamme: salvata

MACERATA – Pieve Torino, incendio in un’abitazione in località Gabbiano. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 1 di questa notte, 24 aprile. Al momento dell’incendio, che ha coinvolto la zona giorno e la struttura in legno del tetto bloccando l’unica uscita, c’era una persona all’interno dell’abitazione impossibilitata ad uscire per mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute le squadre delle fiamme rosse di Visso, Camerino e personale con l’autoscala da Macerata che hanno spento le fiamme e portato in salvo la persona rimasta bloccata all’interno per poi affidarla al personale del 118 sul posto. Intervenuti anche i carabinieri.