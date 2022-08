Jesi, incendio di bosco: a fuoco 5.500 metri quadrati di alberi

Le fiamme si sono estese a causa del vento arrivando da via Saveri fino alla sponda sinistra del fiume Esino. Non si segnalano persone coinvolte

JESI – Un vasto incendio boschivo si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi in via Carlo Saveri, immediata periferia della città, dove le fiamme hanno divorato sterpaglie per circa 3000 metri quadrati, estendendosi poi con il favore del vento, anche ad alberi ad alto fusto. Una situazione di allarme rientrata solo poco fa e che ha visto in azione i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi in collaborazione con la squadra addetta alla prevenzione degli incendi di bosco.

Sul posto, i pompieri sono intervenuti con due autobotti e tre mezzi 4×4. L’impegno prioritario, oltre a quello di spegnere e circoscrivere le fiamme, è quello di bonificare la zona mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte, per fortuna, anche se il muro del fuoco è avanzato grazie al vento. Infatti le fiamme si sono sviluppate anche sulla sponda sinistra del fiume Esino, all’altezza di via del Vecchio Zuccherificio. L’estensione dell’incendio si è ampliata, arrivando a circa 5.500 metri quadrati complessivi tra sterpaglie e alberi ad alto fusto. Sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per i rilievi del caso.



L’intervento si è concluso pochi minuti fa, mentre un altro allarme rosso per incendio boschivo è scoppiato invece a Cancelli, nel Fabrianese, dove sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Fabriano e Jesi, con la squadra speciale degli incendi boschivi e l’elicottero della Regione, i carabinieri forestali di Genga Frasassi e Senigallia e Polizia Stradale. L’incendio, scoppiato alle ore 15:15 circa tra la SS 76 e l’abitato della frazione di Cancelli, ha bruciato un ettaro circa di vegetazione erbacea e sterpaglie. In corso gli accertamenti dei carabinieri forestali per verificare le cause e individuare i responsabili. Presunte cause colpose.

L’incendio a Cancelli, nel Fabrianese