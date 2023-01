Incendio in un appartamento a Senigallia, evacuato l’intero condominio

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Di Vittorio, zona Capanna: una donna è in gravissime condizioni all'ospedale di Senigallia

SENIGALLIA – Fumo, fuoco, tanta paura in un condominio dove una donna è rimasta ferita gravemente nel pomeriggio di oggi, domenica 22 gennaio, a Senigallia in zona Capanna.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Di Vittorio per l’incendio di un appartamento posto in un condominio di cinque piani. La squadra di Senigallia coadiuvata dai colleghi provenienti da Ancona ed Arcevia ha provveduto a spegnere le fiamme sviluppatesi in una stanza dell’appartamento, evitando così il propagarsi dell’incendio all’intera abitazione.

Si registra però una persona gravemente ferita: la donna che vi abita è stata soccorsa dai vigili del fuoco e successivamente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia dai sanitari del 118 per accertamenti.

Per precauzione e sicurezza, l’intero condominio è stato evacuato. È composto di 14 appartamenti, di cui 2 (quelli sopra l’appartamento andato a fuoco) evacuati anche per danni strutturali.

(notizia in aggiornamento)