Incendio alla Rimel di Pollenza, la Prefettura: «Usare mascherine, tenere gli animali al chiuso, stop a ortaggi a foglia larga»

POLLENZA – «Evitare per quanto possibile la pratica di sport all’aperto in prossimità delle aree interessate dalla propagazione dei fumi causati dall’incendio; tenere le finestre e gli impianti di areazione chiusi; non raccogliere ed utilizzare ortaggi a foglia larga; provvedere al ricovero al chiuso degli animali da cortile e usare i dispositivi di protezione individuale (mascherine) negli spazi all’aperto».

Sono queste le raccomandazioni della Prefettura ai cittadini che vivono nei comuni di Pollenza, Tolentino, Urbisaglia, Corridonia, Colmurano e Macerata. A seguito dell’incendio che si è propagato questa notte all’interno della Rimel di Casette Verdini, questa mattina in Prefettura si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi. Al summit hanno partecipato il questore, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, i sindaci dei Comuni di Pollenza, Tolentino, Urbisaglia e Corridonia, i rappresentanti del Comando provinciale dei carabinieri, della Provincia, dei Comuni di Macerata e Colmurano, dell’Arpam e dell’Asur. Nel corso della riunione è stata esaminata la situazione relativa alla località interessata dall’incendio e alle aree limitrofe; il Centro Coordinamento Soccorsi si riunirà nuovamente a metà pomeriggio per monitorare la situazione e per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Nel frattempo sono state diffuse le raccomandazioni sui comportamenti da adottare alla luce delle risultanze della riunione, sulla base delle indicazioni fornite dagli organi competenti in ambito sanitario e ambientale.