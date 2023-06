Guardia Costiera Civitanova Marche: ultima esercitazione antincendio in porto per il Comandante Ritucci

Questo momento addestrativo è un'opportunità fondamentale per valutare, perfezionare e consolidare la tempestività e la preparazione di tutta la macchina organizzativa messa in moto al fine di contrastare questo tipo di emergenze

CIVITANOVA – Importante e spettacolare esercitazione antincendio nel porto di Civitanova Marche. Nell’ambito delle attività di addestramento previste dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al fine di mantenere un’elevata capacità di pronto intervento in caso di emergenze in mare, si è svolta questa mattina 21 giugno la periodica esercitazione antincendio del primo semestre 2023.

Questo momento addestrativo è un’opportunità fondamentale per valutare, perfezionare e consolidare la tempestività e la preparazione di tutta la macchina organizzativa messa in moto al fine di contrastare questo tipo di emergenze. Lo scenario ipotizzato è stato reso il più verosimile possibile, simulando il fumo dell’incendio a mezzo di boette fumogene. L’unità navale Guardia Costiera CP 839, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, ha messo in atto le corrette procedure per domare le fiamme senza alcuna difficoltà.

La Motovedetta (Search and rescue) CP 839, appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, risulta essere destinata alla ricerca e soccorso, del tipo inaffondabile e ognitempo. Si è trattata dell’ultima esercitazione per il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche Ylenia Ritucci, fresca di promozione a Capitano di Corvetta e ormai prossima all’avvicendamento al vertice previsto per l’8 settembre 2023. La Guardia Costiera ricorda che tutte le comunicazioni per segnalare ogni tipo di emergenza in mare possono essere effettuate tramite il numero blu 1530, gratuito ed attivo su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, che permette di contattare la Capitaneria di porto più vicina, per un intervento immediato.