Grottammare, scontro tra Tir sull’A14: incendio e traffico in tilt

ASCOLI – Ancora caos in A14 nella zona di Grottammare. Da poco si è verificato un altro drammatico incidente sulla corsia nord che ha coinvolto tre Tir. Lo scontro, avrebbe provocato diversi feriti. Sul posto stanno arrivando in questi minuti le ambulanze e i mezzi di soccorso.

Forse l’incidente ha causato anche un incendio, con una colonna di fumo che si è levata in cielo per decine di metri. Traffico di nuovo in tilt in direzione di Ancona. Volanti della polstrada sono giunti nel tratto in questione, insieme a mezzi dei vigili del fuoco. Da verificare le responsabilità del nuovo scontro. Si stanno già formando lunghe code lungo l’asse autostradale. Possibili ripercussioni pesanti sulla viabilità cittadina della zona di San Benedetto.