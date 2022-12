Jesi, il gradino killer fa cadere l’ennesimo pedone

JESI – Attimi di concitazione oggi nel tardo pomeriggio lungo corso Matteotti, nel tratto in cui si fonde con piazza Pergolesi. Una donna, una 69enne jesina, stava andando in direzione dell’Arco Clementino dopo aver fatto degli acquisti in centro e, passando a ridosso del gradino con cui terminano le sedute marmoree di piazza Pergolesi, è inciampata cadendo in avanti.

Soccorsa da altri presenti che hanno lanciato l’allarme al 118, la donna era molto spaventata e dolorante. Caricata in ambulanza è stata medicata e portata all’ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno registrato come quella di stasera sia l’ennesima caduta per quel gradino di pochi centimetri, un dislivello maledetto che nei giorni scorsi ha provocato altre cadute. Un passante ci indica una chiazza di sangue a terra, proprio vicino al gradino: «È dell’anziana che c’è caduta a faccia in avanti domenica mattina. Perché non si fa qualcosa?». La questione è stata più volte sollevata, ma ancora sembra che non siano state adottate soluzioni: e nel frattempo le persone continuano a cadere.